Американское издание The New York Times, первая полоса которого вот уже пятый день подряд посвящена освещению вооруженного вторжения в Украину российских оккупантов, опубликовало впечатления жителей Соединенных Штатов о грязной войне, развязанной президентом России.

Сила духа и мужество украинского народа в его противостоянии с захватчиками не оставляют равнодушными честных людей всего мира, которые громко и однозначно осуждают безумные действия Путина. Это тоже немалая поддержка для отчаянно сопротивляющейся страны в ее самые черные дни.

Простые люди объединились против безжалостного врага

Я не помню, когда в последний раз меня так тронула храбрость целого народа, как единого целого. Разве что в 1989 году, когда пала Берлинская стена и несколько стран освободились от Советского Союза. Это были коллективные усилия героических людей во всех странах бывшего Варшавского договора, которые воспользоваться моментом, чтобы отстоять свою независимость.

Но украинцы — это другое. Это одна нация, которая, по сути, в одиночку противостоит превосходящим силам врага. Мужчины и женщины, простые граждане объединились против безжалостного агрессора, не давая ему пощады, ни в чем не уступая, рискуя жизнью ради своих семей, своих друзей, своих домов, своей страны.

Пока живу, никогда не забуду их храбрость. Я думал, что знаю, что такое храбрость. А потом я увидел Украину.

Перри Перес

Санрайз, Флорида.

Мужество Зеленского заслуживает восхищения

Вместо того чтобы спасаться бегством, когда российские войска продвигаются вперед, подобно капитану своего корабля, президент Владимир Зеленский героически и мужественно решил твердо стоять на стороне своего народа и страны. Его храбрость перед лицом того, что могло быть его собственной смертью, а также смертью его семьи, заслуживает восхищения.

Удачи господину Зеленскому и всей Украине.

Джоанн Ли Фрэнк

Клируотер, штат Флорида.

Украина вдохновила на понимание того, что все мы – граждане одного мира

Вторжение Владимира Путина в Украину захватило мировое воображение гораздо сильнее, чем все кризисы. И не только из-за его объективной серьезности или нашего “подключенного мира”. Думаю, пандемия активизировала нашу способность представлять глобальную катастрофу как реальную возможность.

Когда что-то плохое происходит далеко, мы обычно дистанцируемся от него. Но кризис в Украине, происходящий во время пандемии, похоже, приковал к себе всеобщее внимание. Это пугает нас внутренне. Это заставляет нас чувствовать себя бессильными, прибегая к возмущению и солидарности.

Как мы можем перевести нашу новую способность воображать катастрофу в готовность действовать? Как мы можем изменить нашу государственную политику и повседневные привычки, чтобы предотвратить другие глобальные (и локальные) кризисы?

Украина вдохновляет нас действовать по-другому. Украина научила нас главному: пониманию, что мы – не каждый отдельно, что мы – граждане одного мира.

Соня Карденас, писательница, профессор политологии, декан факультета и вице-президент по академическим вопросам Тринити-колледжа

Хартфорд, штат Коннектикут.

Моя коллега из России жестоко разочаровалась в Путине, за которого голосовала

Одна из моих академических коллег в России никогда не была в оппозиции к Путину. Она мне признавалась, что даже боится лайкать посты против войны, потому что это может стоить ей работы.

Но когда 24 февраля началась война, она подробно написала мне о том, что испытывает отвращение к “ужасному, ошеломляющему вторжению в Украину”.

Она не является частью интеллектуальной или культурной элиты. Она даже голосовала за Путина в 2000 и 2004 годах, потому что считала тогда, что “он способен вести Россию по демократическому пути”.

Но теперь она потрясена тем, что Россия стала жестоким агрессором. Она говорит, что ее чувства разделяют тысячи.

Дэвид С. Фоглсонг, писатель, профессор истории в Рутгерском университете

Принстон, Нью-Джерси.

Именно такое сопротивление приведет к победе

Мужество народа Украины невероятно. Они готовы умереть за свою демократию и независимость.

Я не знаю, выиграют ли они эту битву, но я знаю, что именно такое сопротивление в конечном счете приведет к победе в войне против диких диктатур.

Я надеюсь, что мы в Соединенных Штатах сможем проявить такую ​​же храбрость, когда это потребуется, когда мы почувствуем угрозу нашей Конституции и демократическим принципам.

Я могу только надеяться, что мужество украинского народа вдохновит нас на защиту того, что так дорого, — свободы, правды и верховенства права.

Сьюзан Шелтон

Фалмут, Массачусетс.

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Украинцы уступают русским в численности и вооружении, но они борются за свою страну изо всех сил. Россия вторглась в Афганистан в 1979 году и через 10 долгих лет потерпела поражение.

Удачи тем в Украине, кто любит свою страну и готов умереть, защищая ее!

Брант Томас

Колд Спринг, Нью-Йорк