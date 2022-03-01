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Факты / Мир

ЕС одобрил скорейшее присоединение энергосистемы Украины к ENTSO-E

Людмила Богданова редактор ленты
електроенергетика

Европейский Союз поддержал скорейшую интеграцию Украины в объединенную сеть континентальной Европы (ENTSO-E). Это европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах.

Министры энергетики ЕС одобрили присоединение энергетической системы Украины к ENTSO-E на внеочередном заседании Энергетического Совета ЕС.

— Заседание показало, что в ЕС четко отдают себе отчет в необходимости противодействия вызовам, которые несет вооруженная агрессия России против Украины, — написал глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

Галущенко отметил, что технические вопросы будут решаться в тесной координации с Европейской Комиссией, государствами-членами ЕС и другими международными партнерами. В то же время в Министерстве энергетики уточнили, что технически интеграция с ENTSO-E продлится до двух недель.

Интеграция в европейскую сеть поможет Украине во время войны. Укрэнерго сможет стабильно поддерживать электроснабжение военной инфраструктуры, помогая ВСУ защищать Украину, а госпиталям – оказывать медицинскую помощь.

— Это позволит избежать гуманитарной и экологической катастрофы и сохранит электроэнергию, воду и отопление в украинских городах, — отметили в Укрэнерго.

Присоединение энергетической системы к объединенной сети континентальной Европы станет шагом к энергетической независимости Украины. После войны Украина и ЕС смогут совместно развивать свой энергетический сектор и повышать энергетическую безопасность европейских стран.

Генеральный директор НПЦ Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что над этим решением работали шесть лет. За это время в развитие электрической инфраструктуры инвестировали более €700 млн.

Источник: Министерство энергетики Украины, НЭК Укрэнерго

Фото: Depositphotos

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