Мы хотим, чтобы РФ воздержалась от права вето в ООН по Украине – представитель Литвы

В условиях, когда Россия является стороной военного конфликта против Украины, мы считаем целесообразным, чтобы РФ воздержалась от использования права вето в Совбезе ООН по данному вопросу, — заявил УНИАН постоянный представитель Литвы в ООН, Ритис Паулаускас.

— 25 февраля Россия наложила вето на проект постановления Совета Безопасности ООН, решительным способом осуждавшего агрессию Российской Федерации против Украины в нарушении статьи 2 пункта 4 Устава Организации Объединенных Наций. Как и много раз в прошлом, они (РФ, — Ред.) снова прибегли к этому инструменту. Важно было бы, чтобы Россия воздержалась от голосования по конфликту, в котором она непосредственно участвует. В соответствии с Уставом ООН сторона в споре воздерживается от голосования по таким решениям в соответствии с разделом VI и пунктом 3 статьи 52, — пояснил политик.

— Конечно, мы хотели бы, чтобы Россия воздержалась от использования вето, особенно в подобной ситуации, когда она воюет с Украиной. Постоянные члены Совета Безопасности ООН несут основную ответственность за поддержание мира и стабильности во всем мире. Поэтому конструктивные решения и резолюции, которые могут помочь в разрешении конфликта и достижении мира, не будут заблокированы, — отметил он.

— В то же время, это очень сложный правовой вопрос, проблема решения которого достигает 1946 года. В международном сообществе уже много лет ведутся дискуссии по поводу исключения применения права вето на явные случаи геноцида и других тяжких преступлений против человечества. Пока мы не смогли добиться существенного прогресса. Поэтому мы должны сосредоточиться на том, что мы можем сделать прямо сейчас – потребовать немедленного прекращения агрессии России против Украины. Внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи приняла 141 голосом резолюцию Агрессия против Украины. И это очень важный шаг в правильном направлении, – заявил постоянный представитель Литвы в ООН, Ритис Паулаускас.