Не хотят прямой войны с РФ: в США объяснили, почему не закрывают украинское небо

США уклоняются от решения ввести беспилотную зону над Украиной из-за опасений прямой войны с Россией.

Об этом во время брифинга 3 марта сообщила Джен Псаки – пресс-секретарь Белого дома.

— Это, по сути, потребовало бы, чтобы американские военные сбивали российские самолеты и побуждали к потенциальной прямой войне с Россией. Это именно тот шаг, которого мы хотим избежать, – ответила Псаки на вопросы журналистов.

Напомним, петиция в НАТО о закрытии неба над Украиной набрала необходимое количество подписей. Ее зарегистрировали 26 февраля представители партии Слуга народа.

Подписать петицию могут граждане любой страны.