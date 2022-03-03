Турция станет одним из гарантов безопасности для Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Эрдоган будет влиять на процесс согласования гарантий безопасности для нашей страны.

Во время пресс-конференции он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказывает значительную поддержку Украине и делает много шагов для завершения войны.

– С президентом Эрдоганом у нас мощные личные отношения. Очень хорошие и теплые. Он помогает не только в дронах. Есть много вопросов, в которых Эрдоган помог Украине. Я ему очень благодарен. Он на политическом уровне делает много шагов, чтобы у президента России было понимание, что нужно закончить войну, – сказал Зеленский.

Президент надеется, что в будущем Турция станет одним из гарантов безопасности Украины и повлияет на процесс переговоров с РФ.

— Он один из тех гарантов безопасности для Украины, и он точно будет в этом круге стран, которые должны ввести гарантии безопасности для Украины. Когда мы сядем за стол переговоров, я в это верю, с президентом России, именно эти гарантии безопасности должна получить Украина. Я верю, он будет влиять на этот процесс, – добавил президент Украины.