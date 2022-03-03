Их должен судить Бог, а не крематорий: Зеленский обратился к матерям русских солдат

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями мировых СМИ и обратился к матери погибших россиян.

– Очень хочется, чтобы русские матери, которые отправили сюда этих парней, приехали и забрали. Я бы не хотел, чтобы их тела оставили в крематории и их матери даже не будут знать, за что, почему и где. Это неправильно, это не по-человечески. Ибо Бог един и даже если тебя послали, и ты решил убивать людей, тебя судить должен Бог, а не крематорий. Пусть они приезжают сюда и забирают своих детей, – сказал Зеленский.

Президент добавил, что украинская сторона лучше относится к захватчикам, чем их руководство.