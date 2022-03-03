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Факты / Мир

Их должен судить Бог, а не крематорий: Зеленский обратился к матерям русских солдат

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями мировых СМИ и обратился к матери погибших россиян.

– Очень хочется, чтобы русские матери, которые отправили сюда этих парней, приехали и забрали. Я бы не хотел, чтобы их тела оставили в крематории и их матери даже не будут знать, за что, почему и где. Это неправильно, это не по-человечески. Ибо Бог един и даже если тебя послали, и ты решил убивать людей, тебя судить должен Бог, а не крематорий. Пусть они приезжают сюда и забирают своих детей, – сказал Зеленский.

Президент добавил, что украинская сторона лучше относится к захватчикам, чем их руководство.

– Россияне несут крематории для себя. Это ужас. Я не понимаю, что это за человек, который может планировать подобные акты геноцида и нацизма. Даже украинская сторона лучше относится к оккупантам, чем их руководство, — добавил президент.

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