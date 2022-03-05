G7 могут договориться об уменьшении зависимости от российского газа – глава МИД Британии

Страны Большой семерки (G7) могут принять общее решение об уменьшении зависимости от газа РФ.

Об этом 4 марта заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. О каких именно ограничениях будет идти речь, она не сообщила, однако очертила единственную цель — работать над санкциями, которые заставят Путина признать свое поражение.

– Мы соглашаемся, что должны со временем уменьшать зависимость от российских энергоресурсов. Мы вместе будем поддерживать Украину, подрывать экономику России санкциями и работать над тем, чтобы Путин проиграл.

В Большую семерку (G7) входят такие страны, как США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Япония и Канада.

Когда-то этот международный форум носил название Большая восьмерка, и восьмой страной формально считалась Россия. После аннексии Крыма 24 марта 2014 года Россия была исключена из списка G8.