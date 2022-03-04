Факты ICTV решили разобраться, что такое вакуумная бомба, каков механизм ее действия и почему она запрещена Женевской конвенцией.

Как известно, 28 февраля 2022 года российские оккупанты атаковали украинский город Ахтырка Сумской области. Была взорвана расположенная там нефтяная база, что свидетельствует о том, что враг имеет целью методично уничтожать объекты критической инфраструктуры Украины.

Взрыв был такой мощности, что у многих специалистов сразу же возникло подозрение, что на Ахтырку была сброшена так называемая вакуумная бомба, запрещенная Женевской конвенцией и имеющаяся на вооружении Российской Федерации.

Итак, что же представляет собой потенциальная угроза для Украины — вакуумная бомба?

Принцип действия

По утверждению экспертов, называть бомбу вакуумной или термобарической некорректно. Название вакуумная бомба можно расценивать как газетный штамп.

Правильное обозначение вакуумной бомбы звучит так: боеприпасы объемного взрыва (БОВ), или объемно-детонирующие боеприпасы (ОДБ).

БОВ взрывается в два этапа. Сначала происходит взрыв малой мощности, распыляющий облако горючего вещества. Затем это облако воспламеняется и моментально сгорает. Резкий перепад давления создает ударную волну огромной разрушительной силы.

— Вооружения такого типа в значительной степени оказывают и психологическое воздействие на противника: мощный взрыв призван вселять панический страх, — отмечают эксперты информационного агентства ВВС.

По их словам, это действительно большой боеприпас — длиной девять метров и массой 9 800 кг. Даже самые большие боевые самолеты нести такую бомбу не приспособлены. Она перевозится на транспортном самолете MC-130, сбрасывается через грузовой люк, наводится на цель при помощи GPS и детонирует в воздухе незадолго до соприкосновения с землей.

Сбрасывается БОВ вместе с грузовым поддоном (как для стандартных контейнеров), после чего на нем раскрывается парашют, так что бомба с него соскальзывает. Для стабилизации, а также направления полета снаряда служат четыре плавника.

Главным поражающим фактором является мощнейшая ударная волна, распространяющаяся в радиусе более километра от места взрыва. Мощность удара эквивалентна взрыву примерно 8 тонн тротила. Тонкий алюминиевый корпус специально разработан для максимального увеличения радиуса взрывной волны.

Стоимость каждой бомбы, как сообщается, составляет $16 млн.

— Это противобункерное оружие — оно предназначено для разрушения подземных объектов и туннелей, — объясняют эксперты.

Соединенными Штатами БОВ изначально разрабатывалась для применения во время иракской войны: ее первые испытания провели в 2003 году, но в боевых условиях снаряд до сих пор не применяли.

Россия также располагает мощными неядерными авиабомбами. Самая известная из них получила прозвище “папа всех бомб”, ее испытали 11 сентября 2007 года. Согласно ролику, бомба была сброшена на парашюте с бомбардировщика Ту-160 и успешно взорвалась.

Немецкое издание Deutsche Welle произвело анализ показанного видеоролика и пришло к заключению, что отдельные эпизоды репортажа плохо стыкуются между собой, следовательно, не могут служить подтверждением текста, идущего за кадром. Они лишь внушают зрителю, что испытания имели место, однако не демонстрируют их.

При этом не отрицаются возможности России по созданию боеприпасов более мощных, чем БОВ.

В НАТО проведенные Россией испытания никак не прокомментировали. Британская газета The Daily Telegraph назвала испытания жестом воинственного неповиновения в адрес Запада.

The Guardian предположила, что испытания являются еще одним ответом на планы администрации Буша по размещению элементов американской системы ПРО в Центральной Европе, а также отметила, что они пришлись на период роста напряженности в отношениях между Россией и Западом.

Но тогда Россия трусливо не посмела перейти от угроз к действию.

Почему БОВ запрещены

БОВ запрещены к применению Женевской конвенцией, поскольку противоречат двум основным принципам ведения вооруженных конфликтов.

Принцип соразмерности, который запрещает воюющим сторонам любое действие, которое, будучи разрешенным in abstracto, оказалось бы непозволительным in concreto ввиду своей чрезмерности, то есть ввиду того, что оно не принесло бы реальной стратегической выгоды совершившей его стороне.

Принцип гуманности, который иногда называют законом наименьшего зла. Это означает, среди прочего, “что лучше взять в плен, чем ранить, и лучше ранить, чем убить, что наносимые ранения должны быть наименее тяжкими… и болезненными, а условия плена должны быть приемлемыми, насколько это возможно”.

Важно понимать, что международных законов, которые напрямую запрещают использование БОВ, нет, но если страна применяет их для поражения гражданских лиц в населенных пунктах, школах или больницах, то она может быть осуждена за военное преступление согласно Гаагских конвенций 1899 и 1907 годов.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что начнет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

Источник: по материалам зарубежных СМИ