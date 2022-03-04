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Факты / Мир

Осталось не больше шести БТГр: Россия ввела в Украину большинство наступательной группировки

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Підбитий російський танк

Российская армия использовала почти весь потенциал, созданный для войны в Украине. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— Из 117 укомплектованных и снаряженных БТГр осталось не больше шести, которые не находятся на территории нашей страны, морально-психологическое состояние этих подразделений находится на низком уровне, — говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр, который был предназначен для наступательной операции в Украине.

Противник медлит с высадкой десанта в районе Одесса – Затока, проводя демонстрационные действия с целью оттягивания части сил украинских защитников на указанное направление.

В Генштабе добавили, что в настоящее время противником производится пополнение запасов. В течение дня враг не добился существенных успехов в продвижении вперед и сосредоточил усилия на инженерном оборудовании своих позиций.

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Фото: Минобороны

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