Российская армия использовала почти весь потенциал, созданный для войны в Украине. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— Из 117 укомплектованных и снаряженных БТГр осталось не больше шести, которые не находятся на территории нашей страны, морально-психологическое состояние этих подразделений находится на низком уровне, — говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр, который был предназначен для наступательной операции в Украине.

Противник медлит с высадкой десанта в районе Одесса – Затока, проводя демонстрационные действия с целью оттягивания части сил украинских защитников на указанное направление.

В Генштабе добавили, что в настоящее время противником производится пополнение запасов. В течение дня враг не добился существенных успехов в продвижении вперед и сосредоточил усилия на инженерном оборудовании своих позиций.