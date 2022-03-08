Канада рассматривает введение безвиза для украинских беженцев

Канада может ввести безвизовый режим для беженцев из Украины. Несколько дней назад Профильный канадский комитет по миграции принял решение для отмены виз для украинских беженцев.

Однако окончательное решение должно быть принято в Парламенте.

В настоящее время продолжаются консультации с правительством и миграционной службой относительно механизмов четкой реализации.

Об этом сообщает временно поверенный Украины в Канаде Андрей Буквич.

Канадское правительство пока не одобрило положительного решения, однако в ближайшие недели появится информация по этому вопросу.

Министр по вопросам эмиграции Шон Фрейзер доложил Парламенту о количестве дополнительных ресурсов, брошенных на украинское направление, чтобы те граждане, которые уже имеют канадскую визу или живущие в Канаде и желающие забрать родных к себе, могли это сделать.

Эти решения пока обсуждаются.

Более того, Канада активно вовлекается в экономическое давление на страну-агрессора. Вместе со своими европейскими партнерами готовит санкции против транспортных российских компаний, судов и размещение в партах кораблей РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 февраля, подписал указ о введении безвизового режима для иностранных добровольцев, которые хотят помочь защитить Украину от российских захватчиков.