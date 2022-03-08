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Факты / Мир

США могут отказаться от российских энергоносителей на этой неделе — CNN

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
США могут отказаться от российских энергоносителей на этой неделе — CNN

Лидер большинства в Палате представителей США заявил, что законопроект о запрете импорта энергоносителей из России может быть принят на этой неделе.

Лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер сегодня появился на собрании лидеров демократов в Палате представителей.

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На вопрос CNN, когда может быть принят закон о запрете импорта энергоресурсов из России, он ответил: “На этой неделе”.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Канады заявил, что Страны Евросоюза не могут остановить потребление российского газа и нефти.

Источник: CNN

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