Чехия хочет запретить использование символа Z, приравняв его к нацистской свастике

В Чехии обсуждают о запрете использования символа Z, приравняв его к нацистской свастике.

Об этом сообщает местное издание Seznam Zprávy.

Чехи обеспокоены, поскольку символ Z стал появляться на чешских улицах и соцсетях.

Этот символ используют российские окупанти для поддержки войны в Украине. Рашисты рисуют его на своей военной технике, в частности, БТР, танках и самолетах.

Поэтому чехи уже размышляют над тем, чтобы приравнять использование Z-символа к нацистской свастике.

Таким образом, его использование в Чешской Республике может преследоваться по закону. Возможные санкции подтвердили в полиции и Министерстве внутренних дел страны.

– Органы, ведущие уголовные дела, преследуют не сами символы или буквы, а конкретные действия и намерения, – рассказывает представитель чешского МВД Гана Мала.

Использование символа Z может означать одобрение войны, преступления против мира, отмечают в Министерстве.