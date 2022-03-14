В результате обстрелов острова Змеиный повреждены здания — спутниковые снимки

В результате нападения российских войск на остров Змеиный там повреждены некоторые здания. Это ясно видно на спутниковом снимке украинского острова.
Изображение, сделанное в воскресенье Maxar Technologies, является первым отчетливым видом острова с момента его бомбардировки российскими оккупантами.
На изображении видно, что некоторые здания с красной крышей в центре острова были повреждены в результате обстрела острова Россией. Также на фото виднеется русский корабль у берега острова.
Корабль, пришвартованный у острова, был идентифицирован Maxar как десантный классу Ropucha. Хотя часть острова покрыта снегом, на снимке видны следы ударных кратеров.
Остров Змеиный расположен в части Черного моря примерно в 48 км от берега Украины.
Напомним, днем 24 февраля остров Змеиный начали обстреливать два военных корабля Черноморского флота РФ Москва и Василий Быков. Вечером 24 февраля российские регулярные войска захватили остров Змеиный.
Фото: Maxar Technologies