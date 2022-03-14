Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 18 день войны
Убили Убили
90 детей
Ранили Ранили
>100 детей
Факты / Мир

В результате обстрелов острова Змеиный повреждены здания — спутниковые снимки

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
В результате обстрелов острова Змеиный повреждены здания — спутниковые снимки

В результате нападения российских войск на остров Змеиный там повреждены некоторые здания. Это ясно видно на спутниковом снимке украинского острова.

Изображение, сделанное в воскресенье Maxar Technologies, является первым отчетливым видом острова с момента его бомбардировки российскими оккупантами.

На изображении видно, что некоторые здания с красной крышей в центре острова были повреждены в результате обстрела острова Россией. Также на фото виднеется русский корабль у берега острова.

Корабль, пришвартованный у острова, был идентифицирован Maxar как десантный классу Ropucha. Хотя часть острова покрыта снегом, на снимке видны следы ударных кратеров.

Остров Змеиный расположен в части Черного моря примерно в 48 км от берега Украины.

Напомним, днем ​​24 февраля остров Змеиный начали обстреливать два военных корабля Черноморского флота РФ Москва и Василий Быков. Вечером 24 февраля российские регулярные войска захватили остров Змеиный.

Фото: Maxar Technologies

Читайте
Использование запретного оружия: чем РФ уничтожает мирные города Украины

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка