Европа допустила ошибку, не предоставляя Украине членства НАТО — правление Германии

Европа и НАТО допустили ошибку в отношении Украины, не давая ей стать членом НАТО.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine.

— Для Европы, для НАТО, для Запада было ошибкой держать открытую дверь для Украины и в то же время говорить: вам туда нельзя. Это раздражает. Украина чувствовала себя в ловушке между двумя огнями. С одной стороны, ее поощряют работать в направлении демократии и свободы и смотреть на Запад, с другой стороны, ей не разрешали присоединиться, – отметил Роберт Хабек.

Хабек также признал, что в своей позиции Европа была не последовательной по отношению к Украине.

– Мы обещали защиту от России, но не хотели видеть Украину как партнера НАТО, мы осудили аннексию Крыма как нарушение международного права, но построили Северный поток-2; мы хотели, чтобы Украина защищала себя – и, таким образом, безопасность Европы – но, пожалуйста, не с помощью нашего оружия, – заявил Хабек.

Роберт Хабек также отметил, что теоретически, оглядываясь назад, можно было сделать много моментов по-другому, чтобы не допустить войну РФ против Украины.

Относительно закрытия неба над Украиной министр прямо заявил, что Германия делает все возможное, чтобы не стать участником самой войны.