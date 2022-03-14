За две недели Путин перечеркнул 30 лет экономического развития — Венди Шерман

Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Венди Р. Шерман высказалась относительно нападения на консульство США в Ираке, войны на территории Украины и отношений между Россией и Китаем.

Обо всем этом Венди Шерман рассказала в интервью Бретому Байеру в утреннем телешоу Fox News Sunday.

Шерман высказалась о 12 баллистических ракетах, выпущенных по консульству США в Ираке из Ирана, отметив, что это был очень тревожный сигнал.

— Мы очень рады, что наши объекты хорошо защищены, что никто не пострадал и не погиб. Но все это вызывает большое беспокойство. Я уверена, что вскоре будет заявление, а также призывы. Это было нападение на суверенитет Ирака. Мы будем внимательно следить за этим, — сказала Шерман.

Шерман добавила, что очень рада, что их объекты хорошо защищены и никто не пострадал, главное для них — безопасность американцев.

Также Шерман задали вопрос о виновниках нападения. Департамент имеет доказательства против иранцев, но администрация Байдена не хочет публично предъявлять обвинения этим людям, опасаясь, что это может сорвать их стремление к ядерной сделке с Ираном, которая сейчас близится к завершению в Вене.

— Да, это правда. Мы несем ответственность за защиту американских граждан. Мы делаем это ежедневно, и это касается всех нынешних и прошлых американских чиновников, и это наш самый высокий приоритет, — отозвалась Венди Шерман.

Брестом Байер также упомянул о ночных нападениях на Западную Украину.

— Эта ситуация очень трагична для украинского народа. Я думаю, что мы все проводим каждый день просто в ужасе от страданий этого народа. Как рассказывал ваш репортер, что был в обстреливаемых городах, это просто ужасно, особенно в Мариуполе. Там люди или умрут с голоду, или замерзнут, или умрут, потому что не имеют лекарств. Это действительно ужас.

Шерман отметила, что сейчас у них есть две цели. Первая — поддерживать Украину всеми возможными способами — с тех пор как администрация Байдена начала работать, Украине выделили $1,2 млрд.

Вторая — оказать давление на Владимира Путина, чтобы он попытался изменить свои планы, прекратить эту войну, добиться в первую очередь прекращения огня, получить гуманитарные коридоры и прекратить это вторжение.

— Это давление начинает давать определенный эффект. Мы видим некоторые признаки готовности вести реальные серьезные переговоры. Но должен сказать, пока оказывается, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Надо всеми силами помогать украинцам.

На вопрос пострадали или укрепились отношения России и Китая в результате этого вторжения, Шерман ответила, что это еще открытый вопрос.

— Мы видели, как Россия и Китай сблизились перед Олимпиадой, выпустив длинный манифест о своем партнерстве и о том, как они собираются двигаться вперед вместе. И в то же время мы видели, что Китай довольно осторожно относится к вторжению в суверенную страну. Китайская Народная Республика часто заявляла, что суверенитет является ключевым, территориальная целостность является ключевой, что страны должны решать свое политическое будущее. Мы согласны с этими принципами. Надеемся, что Китай так же поступает, — говорит Шерман.

Венди Шерман отметила, что за две недели Владимир Путин перечеркнул 30 лет экономического развития. Существовал международный порядок, который поддержали и Китай, и Россия, что помогло – обе страны развивались. Для России этого сейчас нет.