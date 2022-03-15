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Факты / Мир

Новые санкции от Великобритании для РФ: под прицелом более 100 человек

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Новые санкции от Великобритании для РФ: под прицелом более 100 человек

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, вероятно, объявит завтра о новых санкциях в отношении более 100 человек, связанных с режимом президента России Владимира Путина, как стало известно BBC.

Это будет сделано с помощью чрезвычайного законодательства, принятого в рамках Закона об экономических преступлениях, который, как ожидается, вступит в силу позже в понедельник.

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Напомним, ранее Президент США Джо Байден заявил, что предоставит Украине оружие для защиты от российского вторжения и поможет беженцам.

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