Мадридский Реал пожертвует €1 млн беженцам из Украины

Мадридский Реал пожертвует €1 млн переселенцам из Украины. В целом частный сектор УВКБ ООН уже выделил $200 млн.

Футбольный клуб Реал жертвует средства в рамках кампании Все с Украиной, которая была запущена Фондом Реал Мадрид 5 марта, чтобы помочь удовлетворить гуманитарные потребности беженцев из Украины совместно с другими международными организациями.

Как говорится в сообщении испанского клуба, помощь будет направлена Красному Кресту и УВКБ ООН, а также партнеру Фонда в Украине — общественной организации Эпицентр для детей.

Эту помощь направят в Черновцы, Кривой Рог, Одессу, Львовскую, Киевскую, Днепропетровскую и Житомирскую области.

Реал напомнил, что работает с организацией Эпицентр для детей с 2018 года в семи социально-спортивных школах в Тернополе, Ирпене, Хмельницком и Киеве. Сейчас эта программа помогает 800 детям.

— Кампания Все с Украиной будет продолжаться до тех пор, пока она будет нужна, чтобы обеспечить прямой канал пожертвований, который поможет удовлетворить потребности людей в Украине, так и в приграничных странах, а также принять беженцев в Испании, – отмечается в сообщении.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что с 24 февраля более 3 млн украинцев были вынуждены покинуть страну. Более чем за две недели компании, фонды и благотворители внесли свыше $200 млн для помощи Украине.

В качестве примера значительных пожертвований УВКБ ООН назвало Фонд ИКЕА, который составляет €20 млн.

В числе щедрых компаний агентство также указало XTX Markets, CTP, Fast Retailing, Akelius Foundation, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, The Schörling Foundation, BNP Paribas Foundation, INDITEX, Google.org, Volkswagen, Binance Charity, Novo Nordisk Foundation, HEARTLAND, Latter-day Saint Charities, Liberty Mutual Insurance, SONY, TikTok, Zegna, Generali и другие.