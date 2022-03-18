Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить огонь в Украине.

Как сообщает пресс-служба федерального правительства Германии, разговор длился почти час и практически полностью касался темы российско-украинской войны и усилий по ее прекращению.

Со своей стороны Олаф Шольц призвал российского президента, чтобы тот как можно скорее дал указание прекратить огонь для улучшения гуманитарной ситуации и достижения прогресса в поиске дипломатических решений ситуации.

В то же время Путин пожаловался Шольцу, что это якобы Киев “затягивает переговорный процесс, выдвигая новые нереалистичные предложения”.

Украина провела уже несколько раундов переговоров с Россией для прекращения войны. Однако член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что модель нейтралитета нашей страны, которого так добивается РФ, может быть только украинской.

Это означает, что Украине нужны абсолютные гарантии безопасности, которые предусматривают, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения, как сегодня, а активно участвуют на стороне Украины и официально обеспечивают немедленную поставку нам необходимого объема оружия.

Еще один момент предусматривает, что Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии, что небо обязательно будет закрыто.

Источник: Федеральное правительство Германии