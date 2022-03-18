Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 22 день войны
Убили Убили
109 детей
Ранили Ранили
>130 детей
Факты / Мир

Статус беженца и временная защита: что нужно знать тем, кто, спасаясь от войны, выезжает за границу

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біженці

С начала войны из Украины выехали более 3 млн украинцев. В частности, с 24 февраля границу с Польшей пересекли свыше 1,8 млн украинцев, с Румынией – около 500 тыс., Молдовой – почти 350 тыс., Венгрией – порядка 300 тыс., Словакией – почти 221 тыс.

На территории иностранного государства наши люди сталкиваются с рядом вопросов, требующих решения, в частности:

  • получение убежища;
  • оформление статуса беженца;
  • обеспечение жильем, продуктами питания, одеждой, лекарственными средствами и тому подобное;
  • оформление виз в другие страны мира;
  • пересечение границы с целью выезда в другие страны;
  • снятие с транспортных средств государственных регистрационных номеров;
  • трудоустройство;
  • получение медицинской помощи;
  • устройство детей в учебные заведения.

С целью помощи в решении этих и других проблем местными властями стран-членов ЕС созданы специальные горячие телефонные линии и гуманитарные центры. Детальная информация по этому поводу размещена в разъяснениях дипломатических учреждений Украины на онлайн-карте и официальных страницах в Facebook.

Что такое временная защита

Помимо известного всем статуса беженца актуален еще один инструмент — временная защита.

Временная защита не означает получения статуса беженца. Хотя лица, получившие временную защиту в ЕС, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.

Срок действия временной защиты — один год. Этот срок период может быть автоматически продлен на следующий год в зависимости от ситуации в Украине.

Читайте
В Сумской области открыли гуманитарные коридоры

Права лиц, пользующихся временной защитой:

  • вид на жительство на период временной защиты;
  • доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае не имеет);
  • доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания;
  • обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания);
  • доступ к социальному обеспечению;
  • доступ к медицинскому обслуживанию;
  • право на соответствующую информацию о временной защите;
  • возможность получить статус беженца в будущем
  • возможность вернуться в страну гражданства в любой момент.

Чтобы воспользоваться статусом временной защиты, нужно обратиться за разрешением на проживание в соответствующие органы власти страны. Там перемещенным украинцам должны выдать документ, который объясняет понятным им языком их статус и права.

Обращаем внимание, что статус беженца и статус лица под временной защитой существенно отличаются (в сроках принятия решения о предоставлении статуса, свободе выбора места проживания, возможностях передвижения, объеме помощи и тому подобное).

Зарубежные дипломатические учреждения Украины обнародовали контактную информацию, а также ссылки на соответствующие первоисточники (в частности, в украинском переводе) на интерактивной карте и на страницах посольств/консульств в Facebook.

Источник: Комитет ВР по правам человека

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка