С начала войны из Украины выехали более 3 млн украинцев. В частности, с 24 февраля границу с Польшей пересекли свыше 1,8 млн украинцев, с Румынией – около 500 тыс., Молдовой – почти 350 тыс., Венгрией – порядка 300 тыс., Словакией – почти 221 тыс.

На территории иностранного государства наши люди сталкиваются с рядом вопросов, требующих решения, в частности:

получение убежища;

оформление статуса беженца;

обеспечение жильем, продуктами питания, одеждой, лекарственными средствами и тому подобное;

оформление виз в другие страны мира;

пересечение границы с целью выезда в другие страны;

снятие с транспортных средств государственных регистрационных номеров;

трудоустройство;

получение медицинской помощи;

устройство детей в учебные заведения.

С целью помощи в решении этих и других проблем местными властями стран-членов ЕС созданы специальные горячие телефонные линии и гуманитарные центры. Детальная информация по этому поводу размещена в разъяснениях дипломатических учреждений Украины на онлайн-карте и официальных страницах в Facebook.

Что такое временная защита

Помимо известного всем статуса беженца актуален еще один инструмент — временная защита.

Временная защита не означает получения статуса беженца. Хотя лица, получившие временную защиту в ЕС, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.

Срок действия временной защиты — один год. Этот срок период может быть автоматически продлен на следующий год в зависимости от ситуации в Украине.

Читайте В Сумской области открыли гуманитарные коридоры

Права лиц, пользующихся временной защитой:

вид на жительство на период временной защиты;

доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае не имеет);

доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания;

обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания);

доступ к социальному обеспечению;

доступ к медицинскому обслуживанию;

право на соответствующую информацию о временной защите;

возможность получить статус беженца в будущем

возможность вернуться в страну гражданства в любой момент.

Чтобы воспользоваться статусом временной защиты, нужно обратиться за разрешением на проживание в соответствующие органы власти страны. Там перемещенным украинцам должны выдать документ, который объясняет понятным им языком их статус и права.

Обращаем внимание, что статус беженца и статус лица под временной защитой существенно отличаются (в сроках принятия решения о предоставлении статуса, свободе выбора места проживания, возможностях передвижения, объеме помощи и тому подобное).

Зарубежные дипломатические учреждения Украины обнародовали контактную информацию, а также ссылки на соответствующие первоисточники (в частности, в украинском переводе) на интерактивной карте и на страницах посольств/консульств в Facebook.

Источник: Комитет ВР по правам человека