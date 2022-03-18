Ночью в Нью-Йорке из здания некоммерческой организации на Манхэттене вынесли около 400 бывших в употреблении пуленепробиваемых жилетов, которые предназначались для отправки в Украину.

Об этом сообщает телеканал NBC New York.

Камеры наблюдения из соседнего магазина зафиксировали, как к зданию подъезжает три фургона, а мужчины в капюшонах переносят в них коробки с бронежилетами.

Бронежилеты предназначались для медицинских и гуманитарных работников, а также волонтеров в Украине.

Полиция сообщает, что жилеты, подаренные местными правоохранительными органами, вынесли из офисов Украинского комитета Конгресса Америки и Украинской национальной женской лиги Америки по адресу 203 Second Ave. в Манхэттене.

Ранее заместитель генерального директора Национального комитета общества Красного Креста Украины Елена Стокоз заявила, что при поддержке Красного Креста Украины, из девяти запланированных гуманитарных коридоров сработали восемь.