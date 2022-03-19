В субботу, 19 марта, на польско-белорусской границе активисты возобновили блокаду фур, которые едут из Европы в Беларусь и РФ.

Согласно анонсу, блокада происходит под лозунгом: Нет торговле с Россией! Она должна длиться не менее двух дней – 19-20 марта.

Блокада российских и белорусских грузовиков происходит возле пункта пропуска Кукурики-Козловичи на границе Польши и Беларуси.

Цель блокады – привлечь внимание к недопустимости торговли между Евросоюзом и РФ во время полномасштабной войны в Украине, когда российские войска бомбят украинские города и убивают мирных жителей.

– Мы требуем немедленного прекращения торговли ЕС с Россией! Каждый товар, каждый евро, который сегодня поддерживает российскую экономику, убивает украинцев. Мы можем остановить это! Призываем присоединиться к протесту всех поляков, лидеров мнений и неправительственные организации, — подчеркивается в анонсе блокады.

Соорганизаторами акции указаны общественные организации и объединения, в частности Евромайдан-Варшава, Украинский мир, Украинцы в Польше и другие. Инициаторы организовала автобусы из Варшавы для тех, кто хочет поучаствовать в блокаде.

Как проинформировала одна из организаторов акции Наталья Панченко, сегодня участников блокады гораздо больше, чем было в прошлый раз. Кроме украинцев, к акции присоединились поляки и белорусы.

На днях Панченко рассказывала, что в прошлый раз блокаду удалось удержать в течение трех дней. За это время образовалась очередь из грузовиков протяженностью более 40 км. Однако впоследствии польская полиция оттеснила всех протестующих в сторону и начала пропускать фуры.

В этот раз, по словам Панченко, активисты взяли официальное разрешение на проведение акции, а потому полиция не имеет права вмешиваться.

По информации еще одного участника акции Евгения Климакина, если на прошлой неделе фуры блокировали несколько десятков человек, то сегодня – несколько сотен. По его оценкам, очередь из фур уже составляет несколько десятков километров.

В то же время медиаэксперт Института массовой информации (ИМИ) Ирина Земляна сообщила, что по состоянию на 16.30 активисты пропустили только три фуры с животными, блокада остальных продолжается.

– Это наша принципиальная позиция пропускать фуры с животными. Больше фуры не едут никакие… Фур мы не видим, поскольку полиция сделала между нами буферную зону в несколько километров для того, чтобы избежать столкновений. В лесах спрятано много полицейских автозаков. Очередь фур составляет более 30 км, – рассказала она.

Как известно, на прошлой неделе несколько десятков человек заблокировали движение выезжавших из Польши грузовиков с российскими и белорусскими регистрационными номерами. В результате образовалась многокилометровая очередь из грузовиков, которые, несмотря на санкции, пытались провезти в страну-агрессора европейские товары.

По информации депутата польского Сейма Михала Щербы, с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, с 24 февраля, и по состоянию на 8 марта около 22,6 тыс. грузовиков въехало из Польши в Беларусь.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Еврокомиссию к дальнейшим санкциям и полной блокировке торговли с РФ.

Источник: Наталья Панченко, Żenia Klimakin, Ирина Земляна, Inna Parfeniuk, Michał Szczerba

Фото: Наталья Панченко