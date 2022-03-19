Премьер-министр Великобритании 2007–2010 годов Гордон Браун и сэр Джон Мейджор, который возглавлял британское правительство с 1990 по 1997 год, хотят, чтобы был создан новый Международный трибунал для расследования действий Владимира Путина в Украине.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Бывшие премьер-министры Британии входят в число 140 ученых, юристов и политиков, подписавших петицию, призывающую к созданию правовой системы по образцу Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками после Второй мировой войны.

Международный уголовный суд уже ведет расследование против Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине. Но некоторые политики и эксперты утверждают, что возможности этого суда ограничены.

Так, Международный уголовный суд не может рассматривать преступление без соответствующего направления от Совета Безопасности ООН, на которое Россия может наложить вето.

Бывший премьер-министр от лейбористской партии Гордон Браун сказал, что после падения Берлинской стены все предполагали, что демократия и верховенство закона восторжествуют, но Путин “нашел этому замену применением силы”.

По словам Брауна, может случиться так, что российская агрессия распространится и на другие страны. Он также подтвердил, что считает российского президента военным преступником.

Нюрнбергский процесс – международный суд над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Проходил в городе Нюрнберг с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале.

Тогда на скамье подсудимых оказались Герман Геринг – главнокомандующий военно-воздушными силами Германии, Йоахим фон Риббентроп – министр иностранных дел нацистской Германии, Ганс Франк – глава оккупированной Польши, Вильгельм Фрик – министр внутренних дел Рейха и другие.