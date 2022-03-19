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Факты / Мир

РФ может использовать переговоры с Украиной для перегруппировки войск — МИД Британии

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
МЗС Великої Британії

Россия может использовать мирные переговоры с Украиной как возможность перегруппировки своих сил и войск.

Такое мнение высказала министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. По ее словам, переговоры являются “дымовым занавесом”, поэтому она скептически относится к целям Кремля.

— Если страна серьезно настроена на переговоры, она не будет бомбить мирных жителей без разбора в тот же день. То, что мы видели, — это попытка создать пространство для перегруппировки россиян. Мы не видим ни одного серьезного вывода российских войск или каких-либо серьезных предложений на столе. Я боюсь, что переговоры являются очередной попыткой отвлечь внимание и создать дымовой занавес, — заявила она.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина в переговорах с представителями РФ отстаивает интересы страны до каждой запятой. По его словам, компромисса здесь быть не может.

Так, Сибига напомнил, что представители украинской делегации выступают за гарантии безопасности, вывод российских войск и прекращение огня, а также территориальную целостность и суверенитет Украины.

Он уточнил, что Украине нужны четкие и надежные гарантии безопасности от ключевых партнеров и союзников.

Источник: The Times

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