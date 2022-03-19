Военный самолет США исчез во время учений НАТО

Американский военный самолет, участвовавший в учениях НАТО в Норвегии, попал в аварию, и, по данным Корпуса морской пехоты США, в настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

Самолет MV-22B Osprey приписан к 2-му экспедиционному корпусу морской пехоты США (MEF) в Норвегии.

Самолет участвовал в учениях Cold Response 2022. В настоящее время норвежские гражданские власти возглавляют поисково-спасательные работы. Хотя характер военной службы по своей сути опасен, безопасность морских пехотинцев, моряков, союзников и партнеров является главным приоритетом, как говорится в заявлении Корпуса

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— Мы можем подтвердить, что произошел инцидент с участием самолета морской пехоты MV-22B Osprey. Во время инцидента самолет проводил тренировки в Норвегии в рамках учений COLD RESPONSE 22. Причина инцидента расследуется, — отдельно заявил майор Джим Стенгер.

Напомним, как стало известно, Польша закупит для своей армии турецкие беспилотники Bayraktar и современные самолеты международного производства F-35.

Фото: boeing.com