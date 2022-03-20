Мировые аналитики, прогнозировавшие, что Украина не выдержит и трех дней полномасштабного вторжения РФ, забыли, что сверхдержавы не всегда побеждают.

Таково мнение американского писателя, исследователя и журналиста Себастьяна Юнгера.

По его словам, потерпели неудачу аналитики, предполагая, что Россия более компетентна и имеет больше возможностей, чем на самом деле.

– Мы все совсем забыли, что сверхдержавы не всегда побеждают. Я достаточно много изучал этот вопрос и написал в книге Свобода, почему аутсайдеры, меньшие по размеру и менее мощные группы, часто побеждают большего противника, – говорит писатель.

Себастьян Юнгер отмечает: если бы самые большие страны и империи всегда побеждали, в мире не было бы никаких шансов для свободы.

– Мир состоял бы из нескольких фашистских мегагосударств, где население не имело бы автономии. Но мир так не выглядит. Поэтому очевидно, что аналитики забыли о том, что на протяжении долгой истории человечества меньшие группы, к счастью, побеждали большие, – отмечает писатель.

Исследователь добавляет, что английское слово freedom происходит от древнего немецкого слова любимые. Поэтому люди, которые борются за свою свободу, в действительности защищают свои семьи, детей, общины, то есть то, за что стоит умереть.

– Я не уверен, что у российских солдат такое чувство. Думаю, некоторые вообще озадачены тем, что они вообще делают в Украине. А люди, которые защищают свой дом, воюют очень и очень эффективно, – отмечает он.

Кроме того, говорит Себастьян Юнгер, у украинцев было время подготовиться, потому что война на Донбассе длится восемь лет.

– Следовательно, очевидно, что украинское общество научилось мыслить категориями войны и готовиться к ней. Конечно, важно и оружие, как ракетные комплексы, которые работают “с плеча” и могут уничтожить танк (Stinger, NLAW и Javelin, – Ред.), – отмечает писатель.

Не менее важна роль женщин в войне, потому что именно они придают моральную легитимность любому общественному делу.

– Если деспоты-автократы стреляют в толпу мужчин, это выглядит как бунт. Как только среди них появляются женщины, это уже выглядит не как бунт, а моральное движение, – объясняет исследователь.

По убеждению Себастьяна Юнгера, для успешной борьбы важны:

благородная цель (например, борьба за свободу и безопасность близких),

лидеры, которые не прячутся за других людей, готовы к рискам, трудностям и смерти,

присутствие женщин в политическом или общественном движении.

– Очень важно, чтобы были женщины, потому что они имеют больший моральный авторитет и действуют иначе, чем мужчины. У них есть горизонтальные сети, а не иерархические, как у мужчин, а это очень важно. Я думаю, что украинское правительство и СМИ заботятся о том, чтобы международные СМИ знали, что женщины являются частью этого движения, – говорит Себастьян Юнгер.

20 марта начались 25-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: VOA