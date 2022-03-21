Немецкий европарламентарий предлагает полный запрет поставок товаров двойного назначения в РФ

Экспорт товаров двойного назначения в Российскую Федерацию должен быть полностью остановлен в целях оказания дополнительного давления на российскую экономику.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европарламента от Германии, член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Галер.

Я поддерживаю санкции на поставки товаров двойного назначения, включительно с технологиями в Россию. Отмечу, что, к примеру компания Bosch, которая комплектовала множество моторов, автомобилей и прочего, полностью прекратила экспорт в Россию. Есть и другие такие компании, такие поставки должны быть полностью в санкционном списке, — заявил политик.

«Отдельный вопрос, который уже поднимали в Германии состоит в том, что ряд компаний заключили контракты на поставки товаров двойного назначения до введения санкций. То есть открытый вопрос не только полного запрета поставок таких товаров в будущем, но и что делать с прежними контрактами. Наше агентство по лицензированию экспорта уже занимается этим, чтобы законно все это остановить, ведь компании с существующими контрактами пойдут в суды», — отметил депутат Европарламенту.

Мы составили такой список подсанкционного двойного назначения, но он должен быть более полным. Касательно эффекта, возьмем для примера отрасль грузоперевозок и ее влияние на экономику. Мы санкционируем запчасти, автопарк приходит в убыток и через время грузоперевозки по целой стране тормозятся и срываются, отрасль терпит убытки, — подытожил Михаэль Галлер.

Накануне в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что наряду с финансово-экономическими санкциями в отношении Российской Федерации, вступившими в силу после постановления правительства Великобритании от 1 марта, санкции также будут наложены на экспорт в РФ товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции.

Еще один депутат Европейского парламента, экс-глава МИД Польщи Витольд Ващиковский также поддержал идею введения санкций против товаров двойного назначения, но добавил, что они должны оставаться действующими и после завершения войны.