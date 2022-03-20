США предложили Турции передать Украине российские С-400

Соединенные Штаты неофициально обсуждают возможность передачи Украине российских систем противоракетной обороны С-400 с Турцией. Об этом со ссылкой на три источника сообщает Reuters.

Так, собеседники рассказали агентству о том, что обсуждения проходят в течение месяца.

Уточняется, что никаких конкретных запросов пока не было.

В Reuters добавили, что вероятнее всего Анкара откажется от поставок из-за возможных технических проблем, а также – из-за негативной реакции, которая наверняка последует от Кремля.

В издании уточнили, что пока не располагают комментарием турецких властей по этому вопросу.

Напомним, в 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400. Так Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела эти системы.

В Вашингтоне просили Анкару избавиться от российского вооружения, но Турция в ответ заявляла, что союзники не смогли предоставить ракетные комплексы на приемлемых условиях.