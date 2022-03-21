В США отмечают, что после того, как российским оккупационным войскам не удалось добиться быстрой победы над Украиной, есть все признаки того, что Кремль переходит к новой стратегии, чтобы заставить украинское правительство согласиться на территориальные претензии и нейтралитет между Россией и Западом.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

США и их союзники заявляли, что первоначальные цели президента РФ Владимира Путина — это захват Киева в течение нескольких дней и замена правительства пророссийским режимом. Но ничего из этого не сбылось.

По словам высокопоставленного американского чиновника, изнурительные бои и большие потери вынудили Путина скорректировать свою тактику. По информации, российский президент хочет заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. РФ стремится обеспечить сухопутный переход между западной частью России и оккупированным Крымским полуостровом, а также расширить свой контроль над Донбассом.

Читайте США могут расширить санкции против России

Путин также продолжит обстрелы украинских городов, рассчитывая, что это заставит президента Зеленского отказаться от курса в НАТО и согласиться на нейтральный статус и другие требования страны-агрессора.

Если же требования Путина будут отклонены, он попытается удержать все территории, которые заняли его силы, и продолжать вести войну.

— Исходя из наших военных оценок, похоже, что он возвращается к тактике осады, — сказал другой представитель США.

Это означает недели, а возможно, и месяцы атак со стороны вооруженных сил РФ. Эта стратегия также призвала повлиять на Владимира Зеленского.

Официальные лица США отмечают, что Путин может расширить свои военные цели, если его войска начнут добиваться большего успеха на территории Украины. Статус столицы остается открытым вопросом. Учитывая сильное сопротивление Украины, неясно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно оцепить Киев и взять столицу.

The Wall Street Journal отмечает, что вышеизложенная интерпретация стратегии Путина не является оценкой со стороны разведслужб — это точка зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации.

Говоря о Мариуполе и других городах, издание отмечает, что РФ там применяет тактику осады, которую они применяли в Грозном в 1999 и 2000 годах во время второй чеченской войны. Мариуполь является важной стратегической целью для Москвы, так как ей необходим коридор с оккупированного Крымского полуострова.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, соглашается с тем, что российские военные изменили свою тактику на поле боя, но сказал, что нет никаких признаков того, что Путин отказался от своих максимальных требований.