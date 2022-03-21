Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 25 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Убили Убили
> 900 (ООН) взрослых
Факты / Мир

В Польше хотят конфисковать российское имущество – премьер-министр

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
В Польше хотят конфисковать российское имущество – премьер-министр

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена конфисковать находящееся на ее территории российское имущество. Об этом польский премьер рассказал в интервью Wprost.

– У нас нет российских яхт. Но есть немного недвижимости и финансовые активы, то есть акции компаний, которые мы должны забрать. Во всяком случае, наша коалиция решительно выступает за это, – сказал Матеуш Моравецкий.

Правительство Польши обсудит с оппозицией вопрос о ситуации в Украине. Одной из обсуждаемых тем будет конфискация российского имущества, которое находится на территории Польши.

Ранее стало известно, что Британия продолжит наращивать военную поддержку Украины, чтобы завершить войну. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Читайте
РФ все еще пытается пройти Николаев, несмотря на отсутствие прогресса – Министерство обороны Великобритании

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка