В Польше хотят конфисковать российское имущество – премьер-министр

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена конфисковать находящееся на ее территории российское имущество. Об этом польский премьер рассказал в интервью Wprost.

– У нас нет российских яхт. Но есть немного недвижимости и финансовые активы, то есть акции компаний, которые мы должны забрать. Во всяком случае, наша коалиция решительно выступает за это, – сказал Матеуш Моравецкий.

Правительство Польши обсудит с оппозицией вопрос о ситуации в Украине. Одной из обсуждаемых тем будет конфискация российского имущества, которое находится на территории Польши.

Ранее стало известно, что Британия продолжит наращивать военную поддержку Украины, чтобы завершить войну. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.