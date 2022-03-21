Постоянный представитель США при НАТО Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты не будут отправлять свои войска на войну в Украину. Но возможно, что какие-то члены НАТО захотят это сделать.

Об этом Линда Томас-Гринфилд сказала в интервью журналисту телеканала CNN Джейку Тейперу.

Томас-Гринфилд напомнила словам президента США Джозефа Байдена о том, что Штаты не будут отправлять войска в Украину, так как США не хотят, чтобы это переросло в войну с Соединенными Штатами.

— Но мы поддержим наших союзников по НАТО. У нас есть войска, как вы знаете, в странах НАТО, и президент ясно дал понять, что в случае нападения на любую из наших стран НАТО в соответствии со статьей 5 мы будем поддерживать эти страны и защищать эти страны, — отметила Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, другие страны НАТО могут принять собственное решение о введении войск в Украину.

— Что я могу сказать, так это то, что на данный момент американских войск в Украине не будет. Президент (Джо Байден — Ред.) ясно сказал об этом, а другие страны НАТО могут решить, что они хотят ввести войска на территорию Украины. Но это будет решение, которое они должны принять, — отметила Линда Томас-Гринфилд.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина уже получила от Пентагона военную помощь на 2 млрд долларов, что в 10 раз больше, чем до полномасштабного вторжения России.

По его словам, количество предоставленного Украине оружия будет только увеличиваться.

Источник: U.S. Representative to the United Nations