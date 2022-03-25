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Ольга Тыщук, Директор департамента интернет-проектов Starlight News

Нужна реформа ООН, РФ не может блокировать вопросы по войне против Украины – Фишер

Нужна реформа ООН, РФ не может блокировать вопросы по войне против Украины – Фишер

Российские военные совершают в Украине военные преступления и предстанут перед Международным трибуналом. ООН должна быть реформирована, так как агрессор не может блокировать рассмотрение вопросов в отношении войны против Украины.

Об этом в комментарии Guildhall заявил глава комитета по иностранным делам Сената Чехии, экс-кандидат в президенты Чехии Павел Фишер.

Поведение российской армии не соответствует обязательным правилам ведения боя, а военные части совершают военные преступления. Я считаю нападения на мирных жителей неприемлемыми, скандальными и непростительными. За них и за нападения на атомные электростанции, совершенные российскими войсками, виновные предстанут перед Международным трибуналом, — заявил политик.

— Российская Федерация нарушает все нормы международного права и нарушает Устав ООН военной агрессией против Украины. Готовить реформу ООН абсолютно необходимо – ее создали, что избежать войны в Европе. Сегодня агрессор не может блокировать обсуждение такого чрезвычайного военного конфликта, где без причины гибнет много мирного населения. Город Мариуполь стал символом апокалипсиса, — подытожил Павел Фишер.

Ранее постоянный представитель Литвы в ООН Ритис Паулаускас также заявил, что в условиях, когда Россия является стороной военного конфликта против Украины, Литва считает целесообразным, чтобы РФ воздержалась от использования права вето в Совбезе ООН по данному вопросу.

В свою очередь депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что после полномасштабного вторжения в Украину, нарушений принципов международного права и убийств мирного населения Россия должна быть исключена из состава Совета безопасности ООН и лишена права вето на резолюции.

С аналогичным заявлением выступил депутат Бундестага от Зеленых Робин Вагнер. По его словам, согласно Уставу ООН, Россия как сторона конфликта против Украины обязана воздержаться от голосований по принятию резолюций ООН относительно урегулирования ситуации.

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