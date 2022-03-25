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Факты / Мир

США обвиняют четырех россиян в кибератаках в энергетическом секторе

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
США обвиняют четырех россиян в кибератаках в энергетическом секторе

Министерство юстиции США обвинило четырех российских государственных служащих в кибератаках на глобальный энергетический сектор в период с 2012 по 2018 год.

Их обвиняют в нападении на сотни компаний и организаций примерно в 135 странах.

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Сообщается, что их деятельность привела к двум отдельным аварийным отключениям на одном объекте в Саудовской Аравии. Впоследствии предполагаемые заговорщики попытались взломать компьютеры компании, которая управляла аналогичными объектами критической инфраструктуры в США.

Некоторые лица в обвинительном заключении США связаны с российской ФСБ.

Напомним, ранее стало известно, что группа хакеров Anonymous сообщила, что им удалось сломать данные Центрального Банка России.

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Источник: BBC

Фото: Pexels

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