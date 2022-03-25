США обвиняют четырех россиян в кибератаках в энергетическом секторе

Министерство юстиции США обвинило четырех российских государственных служащих в кибератаках на глобальный энергетический сектор в период с 2012 по 2018 год.

Их обвиняют в нападении на сотни компаний и организаций примерно в 135 странах.

Сообщается, что их деятельность привела к двум отдельным аварийным отключениям на одном объекте в Саудовской Аравии. Впоследствии предполагаемые заговорщики попытались взломать компьютеры компании, которая управляла аналогичными объектами критической инфраструктуры в США.

Некоторые лица в обвинительном заключении США связаны с российской ФСБ.

Напомним, ранее стало известно, что группа хакеров Anonymous сообщила, что им удалось сломать данные Центрального Банка России.