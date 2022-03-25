В зоопарке американского штата Миннесота во время плановой медицинской процедуры умер амурский тигр, которого звали Путин.

Об этом сообщает Голос Америки в Twitter.

Сообщается, что причиной смерти животного стал сердечный приступ, который случился, когда хищник проходил плановую медицинскую процедуру.

— Тигр скончался из-за сердечной недостаточности, несмотря на усилия ветеринаров, зоотехников и работников зоопарка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что тигру по кличке Путин было 12 лет. Это весьма солидный возраст для представителя семейства кошачьих, поскольку в условиях дикой природы они живут в среднем 8-10 лет.