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Факты / Мир

В американском зоопарке умер амурский тигр Путин

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
тигр

В зоопарке американского штата Миннесота во время плановой медицинской процедуры умер амурский тигр, которого звали Путин.

Об этом сообщает Голос Америки в Twitter.

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Сообщается, что причиной смерти животного стал сердечный приступ, который случился, когда хищник проходил плановую медицинскую процедуру.

— Тигр скончался из-за сердечной недостаточности, несмотря на усилия ветеринаров, зоотехников и работников зоопарка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что тигру по кличке Путин было 12 лет. Это весьма солидный возраст для представителя семейства кошачьих, поскольку в условиях дикой природы они живут в среднем 8-10 лет.

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Источник: Голос Америки

Фото: Depositphotos

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