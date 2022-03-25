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Факты / Мир

Какое количество военных США в ЕС и какие планы размещения дополнительных подразделений

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Какое количество военных США в ЕС и какие планы размещения дополнительных подразделений

Пентагон представил Джо Байдену несколько вариантов размещения дополнительных военных подразделений в европейских странах. В этом отношении в США проходила активная дискуссия накануне визита президента США в страны ЕС. Во время визита, вероятно, будет происходить согласование с партнерами численности и вариантов локации дополнительных сил.

В настоящее время в странах Европы дислоцируется около 90 тыс. военных, 12 тыс. из которых были переправлены в феврале этого года. Об этом идет речь в сюжете объединенного телемарафона.

Одной из тенденций, которая должна успокоить союзников, есть передислокация уже имеющихся подразделений ближе к границам с Украиной.

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Сенатор демократ Джек Рид, возглавляющий профильный комитет по делам армии, заявил, что присутствие американского контингента в Европе сохранится до тех пор, пока в Украине не закончится война. Джек Рид видит основания направить в Европу дополнительные силы, но все будет зависеть, как будут развиваться события в Украине.

Также в Пентагоне смущены, что военное руководство РФ не выходит на телефонную связь с ними.

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