Страны-члены Евросоюза решительно заявили, что война, которую Россия развязала против Украины, грубо нарушает международное право и приводит к массовым человеческим жертвам среди гражданского населения.

В связи с этим Европейский Совет требует от РФ прекратить войну.

— Россия обстреливает гражданское население и наносит удары по гражданским объектам, включая больницы, школы и убежища. Эти военные преступления должны быть немедленно прекращены. Виновные и их сообщники будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом, — говорится в отчете Европейского Совета.

В ЕС подчеркивают, что осада Мариуполя и других городов Украины, а также препятствование гуманитарной помощи со стороны российских вооруженных сил неприемлемы. Россия должна немедленно обеспечить коридоры для гуманитарных грузов.

— Европейский Совет призывает Россию в срочном порядке гарантировать безопасный выход гражданским лицам, оказавшимся в ловушке во всех зонах боевых действий, в пункт назначения по их выбору, немедленно освободить всех заложников, обеспечить бесперебойный гуманитарный доступ и создать гуманитарные коридоры, — говорится в заявлении.

Также от РФ требуют полностью соблюдать обязательства по международному праву и выполнить недавнее постановление Международного суда ООН.

Совет Европы требует, чтобы Россия немедленно прекратила войну на территории Украины, немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины и полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах.

В ЕС подчеркнули, что полностью поддерживают Украину и ее народ.