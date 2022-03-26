Миротворческую миссию НАТО в Украине одобряют уже больше стран-членов Альянса — Моравецкий

Количество стран-членов НАТО, которые одобряют идею введения миротворческой миссии Альянса в Украину, выросло. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, положительные реакции на эту идею были высказаны со стороны Дании и Литвы.

– Мы уже знаем из СМИ за предыдущие дни, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие страны-члены Альянса выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса от НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО, – объяснил он.

Матеуш Моравецкий также добавил, что есть страны, которые введение миротворцев воспринимают скептически. Но он посоветовал представителям этих стран представить, что вся Украина становится Мариуполем – разбомбленным городом, из которого вынуждены бежать люди.

В этом случае польский премьер подчеркнул, что государствам придется принять десятки миллионов беженцев.

Ранее представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщал, что Польша намерена представить свое предложение о введении миротворческой миссии в Украине на саммите НАТО, а также на заседании Европейского совета.

Он отметил, что мнения некоторых европейских стран по этому поводу сейчас сдержанны. Однако, по словам Мюллера, дальнейшее давление может вызвать организацию миротворческой миссии для Украины.

Источник: RMF24