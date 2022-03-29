США и Британия предупредили, что Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию под фальшивым флагом, чтобы обвинить в этом Украину.

Это связывают с заявлением, которое 9 марта сделало Минобороны РФ: там сказали, что Украина якобы готовит провокации с использованием ядовитых веществ для того, чтобы “обвинить Москву в применении химоружия”.

Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркивает, что это типичная позиция Кремля: обвинить кого-либо в действиях, которые РФ хочет сделать сама.

The Guardian, ссылаясь на источники в британском правительстве, также отмечает, что официальный Лондон выразил опасения, что Кремль хочет сфабриковать повод для применения химического оружия в развязанной им войне с Украиной.

На такой шаг, по мнению Британии, РФ может пойти из-за того, что план по оккупации Украины и захвату Киева за три дня полностью провалился.

Химическое оружие – что это такое

Химическим называют разновидность оружия массового поражения, которое основано на токсическом воздействии боевых отравляющих веществ на организм человека.

Согласно специальной Конвенции от 1993 года, которую подписала в том числе и Россия, разработка, применение, производство и накопление химоружия запрещено.

По данным прокремлевских росСМИ, 27 сентября 2017 года российский президент Владимир Путин заявлял о якобы ликвидации всех запасов химического оружия, которые были у РФ.

Отметим, что после распада СССР, в наследство России достались крупнейшие в мире запасы химического оружия, которые исчислялись около 40 тыс. тонн.

Основной частью химоружия тогда были такие отравляющие вещества как иприт, зоман, люизит, зарин и V-газ, а также – нервно-паралитическое вещество под названием Новичок.

О каких случаях использования химоружия Россией известно

В 2017 году, после заявления Путина о том, что Россия якобы ликвидировала 100% химического оружия, которое хранилось на ее территории, стало известно, что сотрудники российских спецслужб под псевдонимами Петров и Боширов (Александр Мишкин и Анатолий Чепига) отравили боевым веществом Новичок Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это произошло на территории Британии.

Кроме того известно о возможном использовании Новичка против оппозиционера Алексея Навального в 2020 году и до этого – против других “неугодных” кремлевской власти лиц.

Россия предоставляла химическое оружие режиму Башара Асада в Сирии – по данным берлинской некоммерческой организации Global Public Policy Institute (GPPi) там оно использовалось более 300 раз.

Так, к примеру, боеприпасы с зарином, вероятнее всего, использовали в апреле 2017 года при воздушном ударе на город Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Тогда погибло около 100 человек, более 20 из которых дети, и еще 300 получили отравление разной степени.

В 2018 году госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что именно Россия несет ответственность за гибель людей в Восточной Гуте и множестве других мест в Сирии, которые стали жертвами химического оружия.

Химические вещества, которыми может обладать РФ: описание, симптомы, длительность действия

Люизит выглядит как темно-коричневая жидкость, имеет резкий раздражающий запах. Относится к стойким ядовитым веществам кожно-нарывного действия. Ядовит при любых формах воздействия на организм человека.

Раздражающе действует на слизистую и органы дыхания. Признаки поражения люизитом можно увидеть уже через 3-5 минут после его попадания на кожу или в организм.

Тяжесть отравления зависит от дозы, а также от времени пребывания в зараженной атмосфере.

В первую очередь при вдыхании паров или аэрозоля поражаются верхние дыхательные пути.

Легкая форма отравления проходит за несколько дней, тяжелая – сопровождается головной болью, спазмами в груди, рвотой, одышкой, потерей голоса и общей слабостью.

К люизиту очень чувствительны органы зрения: одна капля яда при попадании в глаз приводит к потере зрения за 7-10 дней.

Люизит используют для переработки – в России для этого был построен завод в Камбарке (Удмуртия).

Иприт – бесцветное маслянистое вещество без запаха (в чистом виде). В техническом виде – имеет чесночно-горчичный запах и желто-коричневый цвет. Оно плохо растворяется в воде, но неограниченно в таких органических растворителях как масла, жиры, бензин, керосин, ацетон, тетрахлорметан, спирты и хлоропикрин.

Кроме того иприт могут смешивать с другими ядовитыми веществами – люизитом, этилдихлороарсином и фенилдихлороарсином.

Во времена Первой мировой его использовали как боевое ядовитое вещество кожно-нарывного действия.

Приводит к повреждению кожи, глаз, дыхательных путей. У симптоматики есть двухчасовой скрытый период, однако если кожа влажная и погода жаркая – все проявляется тут же.

После контакта с ипритом на коже появляются пузырьки с желтоватой жидкостью, которые долго заживают и оставляют рубцы. Если его концентрация высока, смерть может наступить за 2-5 минут.

Это вещество быстро может проникнуть в текстиль, стройматериалы, бумагу и резину, так что отравиться можно и через контакт с зараженным предметом.

Первыми признаками отравления ипритом является покраснение кожи, зуд и жжение. Кожа становится сухой, стянутой и теплой.

При высоких дозах яда по краям пораженных участков тела за 16-30 часов появляется большое количество мелких пузырьков, которые затем соединяются в один крупный, наполненный желтоватой бесцветной жидкостью.

После того, как они лопаются, на коже остаются болезненные язвы, заживление которых длится более 2 месяцев.

Повторное инфицирование может привести к гнойным воспалениям и рубцеванию.

Зарин – это вещество, которое вероятно использовал режим Башира Ассада в Сирии. Бесцветная жидкость без вкуса и запаха, очень токсичная. В военных целях используется как вещество нервно-паралитического действия.

При отравлении зарином перевозбуждается моторика. Непроизвольно сокращаются мышцы и секреторные железы, что приводит к судорогам, которые переходят в параличи.

Без участия сознания сокращаются сердечные, дыхательные мышцы, мочевой пузырь, мышцы пищеварительного тракта, зрачки и многое другое.

Нарушается работа органов, наблюдается пото- и слюноотделение.

Отравиться зарином можно при любом способе проникновения в организм: от вдыхания пара – и до прикосновения к веществу/зараженной поверхности или приеме отравленных воды/пищи.

Также, как и иприт, поглощается предметами окружающей среды и тканями.

В виде жидкости опасен до 5 суток, в виде газа – до 20 часов, в зимнее время его устойчивость уменьшается.

Зоман – в чистом виде бесцветная жидкость, имеет фруктовый запах. Чрезвычайно токсичная. В техническом виде может иметь желтовато-соломенный цвет из-за примесей.

Зоман токсичнее зарина примерно в три раза. Эти вещества имеют схожие симптомы отравления, но лечиться от зомана сложнее.

В случае отравления происходят миоз, судороги мышц и паралич, сильная потливость и слюноотделение.

VX – нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество, считающееся одним из самых токсичных из когда-либо полученных искусственно для применения в химическом оружии. Это прозрачная маслянистая жидкость, имеет янтарный цвет. Без запаха и вкуса.

Симптоматика при приеме: за 1-2 минуты – сужаются зрачки, 2-4 минуты – появляется потливость и повышенное слюноотделение, за 5-10 минут – параличи, судороги и спазмы. 10-15 минут – смерть.

При заражении через кожу симптомы проявляются спустя время – от нескольких минут до часов. В месте попадания химоружия появляется мышечное подергивание, потом судороги, слабость и паралич.

Им можно заразить закрытые водоемы на очень длительный период – до полугода. Но основным боевым состоянием является аэрозоль, который может заразить приземные слои воздуха и распространиться по направлению ветра на глубину от 5 до 20 км.

Заражает местность, военную технику и вооружение.

Его могут применять через артиллерию, авиацию и химические фугасы. Каплями VХ могут заражать боеприпасы и военную технику. В таком случае опаснее всего это вещество зимой: работает от 30 до 60 суток, летом – в течение 1-3 суток.

На местности его стойкость летом от 7 до 15 суток, зимой – до наступления тепла.

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Новичок – это химическое оружие, которое разработал российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Его используют в широком спектре ядов и лекарств.

Всего есть несколько вариантов Новичка, некоторые из них – адаптировали для использования в военных целях и специально разработали для того, чтобы максимально усложнить возможность его выявления.

Официальной информации о Новичках очень мало. Предполагается, что они в 5-10 раз более ядовиты, чем VX.

В засекреченном отчете армии США, который опубликовали в The Washington Times, утверждалось, что некоторые новички насколько же ядовиты, как VX, так же тяжело лечатся, как зоман, при этом их труднее обнаружить и легче производить, чем VX.

Обычно у новичков нет ни вкусов, ни запахов, чаще всего это жидкости, но бывают и твердые.

Чаще всего новички рассеивают в качестве ультратонкого порошка.

Новичок может попасть в организм при вдыхании, контакте с кожей и проглатывании.

Среди симптомов отравления новичком – миоз, хрипы в легких, повышенное потоотделение, затрудненное дыхание и хрипы в легких. Возможна остановка дыхания и сердца. Проявляются рвота, непроизвольные дефекация и мочеиспускание, конвульсии.

Те, кто выжил после отравления новичками, страдают от необратимого повреждения органов, мышц, возможно длительное повреждение нервов.