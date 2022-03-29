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Факты / Мир

Стратегия обороны США сосредоточена на острой угрозе со стороны России

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Стратегия обороны США сосредоточена на острой угрозе со стороны России

Министерство обороны США изложило приоритеты национальной безопасности для законодателей в секретной стратегии национальной обороны, сосредоточив внимание на угрозах со стороны Китая и России.

Пентагон передал документ Конгрессу, и в нем подробно описывается многоцелевая угроза со стороны Китая, а также острая угроза, исходящая от России, согласно информационному бюллетеню Министерства обороны о Стратегии национальной обороны, как сообщает CNN.

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Главным приоритетом Министерства обороны США является защита родины, а Китайская Народная Республика КНР считается главной задачей. Согласно стратегии, КНР описывается как наиболее значимый стратегический конкурент.

Согласно информационному бюллетеню, Министерство обороны США также будет справляться с другими постоянными угрозами, такими как Северная Корея, Иран и воинствующими экстремистскими организациями.

Напомним, во вторник, 29 марта, состоятся переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала рассказал о предстоящих переговорах между Украиной и РФ.

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