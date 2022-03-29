Стратегия обороны США сосредоточена на острой угрозе со стороны России

Министерство обороны США изложило приоритеты национальной безопасности для законодателей в секретной стратегии национальной обороны, сосредоточив внимание на угрозах со стороны Китая и России.

Пентагон передал документ Конгрессу, и в нем подробно описывается многоцелевая угроза со стороны Китая, а также острая угроза, исходящая от России, согласно информационному бюллетеню Министерства обороны о Стратегии национальной обороны, как сообщает CNN.

Главным приоритетом Министерства обороны США является защита родины, а Китайская Народная Республика КНР считается главной задачей. Согласно стратегии, КНР описывается как наиболее значимый стратегический конкурент.

Согласно информационному бюллетеню, Министерство обороны США также будет справляться с другими постоянными угрозами, такими как Северная Корея, Иран и воинствующими экстремистскими организациями.

Напомним, во вторник, 29 марта, состоятся переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала рассказал о предстоящих переговорах между Украиной и РФ.