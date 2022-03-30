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Факты / Мир

В Британии заявили о готовности стать гарантом безопасности Украины

Марта Бондаренко редактор ленты
В Британии заявили о готовности стать гарантом безопасности Украины

Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что Британия готова выступить гарантом безопасности Украины, если правительство нашей страны об этом попросит.

Об этом она заявила на брифинге.

По ее словам, чем больше Россия чувствует себя безнадежной в развязной войне, тем больше она становится жестокой.

Вудворд рассказала, что более 10,3 млн украинцев стали вынужденно перемещенными лицами.

— Есть сообщения, что жители Мариуполя абсолютно не имеют воды, поэтому вынуждены пить сточные воды. Кроме того, есть сообщения и о сексуальном насилии, и о похищении людей с территории Украины и принудительной перевозке их в Россию, — сказала Барбара Вудворд.

Она подчеркнула, что почти все страны мира почувствовали на себе эту войну, ведь цены на продукты, энергоносители начали расти. А это особенно ощутимо для экономик развивающихся стран.

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На вопрос журналиста, готова ли Великобритания стать гарантом безопасности Украины, Барбара Вудворд ответила, что Соединенное Королевство уже несколько раз направляло в Украину вооружение и другую помощь.

— Мы выделили 400 млн фунтов на гуманитарную помощь Украине… И то, что мы хотим сделать, это помочь любым возможным способом, закончить эту войну, обеспечить вывод российских войск из Украины. Мы были бы рады сыграть в этом роль, если правительство Украины попросит нас об этом – да, – подчеркнула Вудворд.

Она еще раз подчеркнула, что единственная, кто может закончить этот кризис – это Россия.

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Фото: Pexels

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