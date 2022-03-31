Украина просит страны-партнеры одновременно закрыть границы для Беларуси и России

Страны-партнеры Украины рассматривают возможность одновременного закрытия границ Беларуси и России. Такой шаг позволит заблокировать любые поставки в РФ.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире информационного телемарафона.

— Мы проводим переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы полностью закрыть границы, даже если решение не будет принято на уровне Европейского Союза. Границы между Польшей и Беларусью, — отметил он.

Дещица добавил, что сейчас польские партнеры ведут переговоры с соседями: Литвой, Латвией и Эстонией. Украина тоже обратилась к этим странам относительно одновременного закрытия границ для Беларуси и России.

— Я думаю, что такое решение будет принято, тогда не надо будет ждать этого решения от ЕС, и заблокируем полностью любые поставки в Россию, — добавил посол.

Фото: Андрей Дещица