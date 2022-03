Война сделала беженцами уже 4 млн украинцев – ООН

Через пять недель после полномасштабного вторжения армии РФ покинуть Украину и искать спасения за границей вынуждены были 4 млн граждан. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, прибывший 30 марта в Украину.

Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.

I have just arrived in Ukraine.

In Lviv I will discuss with the authorities, the UN and other partners ways to increase our support to people affected and displaced by this senseless war.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 30, 2022