ЕС может отдать Украине деньги за российский газ – глава МИД Эстонии

Глава эстонского МИД Эва-Мария Лийметс считает, что Евросоюзу следует временно задепонировать выплаты России за поставки энергоносителей, а затем эти средства направить Украине на восстановление экономики.

– Цена военных действий для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети, – сказала она на брифинге.

По ее словам, для того, чтобы заставить РФ заплатить за нападение на Украину, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии предложила на Совете ЕС временно депонировать платежи за российские газ и нефть и использовать их для восстановления Украины.

Лийметс обеспокоена тем, что за последние дни особых улучшений не произошло, поэтому считает, что страны ЕС обязаны прилагать больше усилий.

Глава МИД добавила, что Эстония продолжит работу по трем направлениям — поддержка Украины, усиление политической и экономической изоляции РФ, а также укрепление собственной безопасности.