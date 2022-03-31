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Факты / Мир

Германия готова предоставить гарантии безопасности Украине после окончания войны — Бербок

Марта Бондаренко редактор ленты
Анналена Бербок

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что глава страны предоставит Украине гарантии безопасности после окончания войны.

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

— Если нужны гарантии, то Германия тоже будет там и даст эти гарантии. Мы полностью солидарны, на 100 процентов с Украиной, — сказала она.

Анналена Бербок также прокомментировала переговоры между Украиной и Россией. По ее словам, они не таковы, чтобы можно было ожидать от них скорого прорыва. По мнению Бербок, когда российская сторона говорит о гарантиях или нейтралитете, они имеют в виду совсем другое, чем украинская сторона.

Также она считает, что категорически нельзя верить заявлениям российской стороны о якобы сокращении боевых действий в Киевской и Черниговской областях.

— Например, они (российские войска — Ред.) обещали больше не бомбить гуманитарные коридоры, но это все еще происходит. Если Россия хочет, чтобы переговоры были серьезными, бомбардировки гражданского населения должны быть немедленно прекращены, — заявила Анналена Бербок.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, что его страна “в целом” готова выступить гарантом безопасности Украины.

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Фото: Getty Images

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