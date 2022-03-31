Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что глава страны предоставит Украине гарантии безопасности после окончания войны.

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

— Если нужны гарантии, то Германия тоже будет там и даст эти гарантии. Мы полностью солидарны, на 100 процентов с Украиной, — сказала она.

Анналена Бербок также прокомментировала переговоры между Украиной и Россией. По ее словам, они не таковы, чтобы можно было ожидать от них скорого прорыва. По мнению Бербок, когда российская сторона говорит о гарантиях или нейтралитете, они имеют в виду совсем другое, чем украинская сторона.

Также она считает, что категорически нельзя верить заявлениям российской стороны о якобы сокращении боевых действий в Киевской и Черниговской областях.

— Например, они (российские войска — Ред.) обещали больше не бомбить гуманитарные коридоры, но это все еще происходит. Если Россия хочет, чтобы переговоры были серьезными, бомбардировки гражданского населения должны быть немедленно прекращены, — заявила Анналена Бербок.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, что его страна “в целом” готова выступить гарантом безопасности Украины.