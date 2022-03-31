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Факты / Мир

Российские хакеры пытались взломать сети НАТО — Google

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Российские хакеры пытались взломать сети НАТО — Google

Российские хакеры недавно пытались проникнуть в сети НАТО и министерств обороны нескольких стран Восточной Европы, согласно отчету группы анализа угроз Google.

В отчете не говорится, какие вооруженные силы стали мишенью в ходе того, что Google назвал кампаниями по фишингу учетных данных, которые были запущены базирующейся в России группой под названием Coldriver или Callisto.

Кампании проводились с использованием вновь созданных учетных записей Gmail.

Google заявляет, что, хотя уровень успеха этих кампаний неизвестен, ему неизвестно о компрометации каких-либо учетных записей Gmail.

Официальные лица США неоднократно предупреждали, что Россия и поддерживаемые Россией хакерские группы представляют угрозу.

Россия отвергла обвинения в организации кибератак на западные объекты.

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Источник: Google

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