Российские хакеры пытались взломать сети НАТО — Google

Российские хакеры недавно пытались проникнуть в сети НАТО и министерств обороны нескольких стран Восточной Европы, согласно отчету группы анализа угроз Google.

В отчете не говорится, какие вооруженные силы стали мишенью в ходе того, что Google назвал кампаниями по фишингу учетных данных, которые были запущены базирующейся в России группой под названием Coldriver или Callisto.

Кампании проводились с использованием вновь созданных учетных записей Gmail.

Google заявляет, что, хотя уровень успеха этих кампаний неизвестен, ему неизвестно о компрометации каких-либо учетных записей Gmail.

Официальные лица США неоднократно предупреждали, что Россия и поддерживаемые Россией хакерские группы представляют угрозу.

Россия отвергла обвинения в организации кибератак на западные объекты.