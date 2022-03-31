Российские хакеры пытались взломать сети НАТО — Google

Российские хакеры недавно пытались проникнуть в сети НАТО и министерств обороны нескольких стран Восточной Европы, согласно отчету группы анализа угроз Google.
В отчете не говорится, какие вооруженные силы стали мишенью в ходе того, что Google назвал кампаниями по фишингу учетных данных, которые были запущены базирующейся в России группой под названием Coldriver или Callisto.
Кампании проводились с использованием вновь созданных учетных записей Gmail.
Google заявляет, что, хотя уровень успеха этих кампаний неизвестен, ему неизвестно о компрометации каких-либо учетных записей Gmail.
Официальные лица США неоднократно предупреждали, что Россия и поддерживаемые Россией хакерские группы представляют угрозу.
Россия отвергла обвинения в организации кибератак на западные объекты.