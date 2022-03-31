Так называемый президент самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что готовятся юридические шаги по вхождению оккупированной территории Грузии как части территории РФ, а в российском Совете федерации заявили, что ожидают проведения так называемого референдума.

— Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Ожидания народа. И по этому пути мы будем двигаться.

Соответствующие юридические шаги мы предпримем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России, — заявил Бибилов, как сообщает Meduza со ссылкой на его заявление для членов российской правящей партии Единая Россия.

Впоследствии в российском Совете федерации заявили, что ожидают проведения так называемого референдума о присоединении самопровозглашенной Южной Осетии к РФ. Об этом говорится в заявлении члена Совета федерации Андрея Климова.

– Мы давно знаем о желаниях наших соседей, Южной Осетии сделать свой выбор – воссоединиться. Поэтому, по-моему, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии и войти в состав РФ. Мы ждем, когда эти процедуры пройдут. С нашей стороны все необходимые правовые вопросы отработаны были еще 20 лет назад.

Законодательство РФ предусматривает процедуру принятия в состав России государств или части иностранных государств как субъекты РФ. Чтобы это сделать, необходимо главное – выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум, – заявил Климов.