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Факты / Мир

Зеленский пригласил Австралию помочь в восстановлении Херсона после войны

Марта Бондаренко редактор ленты
Зеленский пригласил Австралию помочь в восстановлении Херсона после войны

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству Австралии помочь в восстановлении города Херсона после нашей победы.

Об этом глава государства сказал во время своего видеообращения к парламенту Австралии.

По его словам, украинский народ продолжает отчаянно сражаться с российским врагом, но при этом уже думает, как будем жить после победы.

– Как будем жить после войны, как восстановим свой Черноморский регион. Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины, — подчеркнул президент Зеленский.

Он отметил, что Австралия и Украина являются родственными государствами в мыслях и устремлениях. Именно поэтому Владимир Зеленский предлагает правительству страны присоединиться к восстановлению Украины, а именно к восстановлению морской отрасли.

— Я приглашаю ваше прекрасное государство присмотреться к нашим южным регионам. К нашему побережью Черного и Азовского морей, восстановлению наших портов… До развития такого города, как Херсон, который сегодня борется за свою свободу, — сказал президент.

Владимир Зеленский выразил надежду, что к обновлению Украины присоединится и украинская община Австралии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо вооружение, чтобы эффективно защищать себя перед российским врагом. Поэтому он попросил у Австралии бронированные автомобили пехоты Bushmaster.

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Фото: Офис президента

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