Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна готова присоединиться к ряду других государств, гарантирующих безопасность Украины.

Об этом Ди Майо сказал во время своего визита в Баку.

Он подчеркнул, что приоритетом является продолжение переговорного процесса.

– Результаты переговоров будем анализировать. Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины, – сказал итальянский министр журналистам в Баку в субботу.

Еще глава внешнеполитического ведомства Италии рассказал, что из-за санкций против России встал вопрос ускорения развития энергетического сектора. Поэтому Италия хочет сотрудничать с Азербайджаном, который имеет большой потенциал в этой области.

Луиджи Ди Майо заверил, что Италия по своему плану энергетической безопасности нацелена на удаление от российского рынка. Поэтому Рим хочет усилить работу по направлению к Средиземноморскому региону, сказал глава МИД Италии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Турция выразила готовность стать гарантом безопасности Украины.