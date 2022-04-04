Официальный Берлин не будет вводить немедленное эмбарго на российские энергоносители, несмотря на зверства, которые совершили российские военные в Украине.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC со ссылкой на министра экономики Германии Роберта Хабека.

По его словам, Германия, которая является крупнейшей экономикой в Евросоюзу, работает над тем, чтобы отрезать российскую энергию.

— Мы работаем над эмбарго, с мерами, которые каждый день вредят Путину. У нас хороший курс, и на этой неделе мы добьемся большего прогресса в этом направлении. Мы работаем над своей независимостью от российского газа, угля и нефти, — сказал Хабек.

Он рассказал, что до масштабного военного вторжения России в Украину 35% нефти Германии поступало из РФ, сейчас эта цифра близка к 25%. А вот в предыдущих заявлениях Хабек говорил, что после вторжения зависимость Германии от российского газа упала с 55% до 40%.

Министр экономики Германии заверил, что на этой неделе будет принято решение о новых санкциях против России из-за массовых убийств мирных жителей в Буче и других городах в Украине.

Накануне, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам G7. Он призвал немедленно ввести эмбарго на покупку российских энергоресурсов из-за военных преступлений, совершенных в Киевской области, в частности, в городе Буча.

Ранее на улицах Бучи, Ирпеня, Гостомеля нашли множество тел мирных жителей, массовые захоронения гражданских. Жилые дома оккупанты разграбили, а российская армия бросила трупы своих солдат среди улиц.