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Факты / Мир

После многочисленных зверств в Буче: Россия хочет созвать заседание Совбеза ООН 4 апреля

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
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Россия решила созвать заседание Совбеза ООН в понедельник, 4 апреля, чтобы обсудить зверства армии РФ на оккупированных территориях Киевской области.

— Россия пригласила заседание СБ ООН на понедельник в связи “с вопиющей провокацией украинских радикалов в Буче, — говорится в сообщении пропагандистского российского СМИ РИА Новости.

Отметим, что после огласки о зверствах РФ в Буче российские ведомства цинично заявили, что за время присутствия их войск в пригороде Киева не умер ни один гражданский.

Пропагандисты назвали шокирующие кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня постановкой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совбез ООН рассмотрит военные преступления россиян в Украине 5 апреля.

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