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Факты / Мир

РФ использует бывших военных США для распространения фейков об Украине

Марта Бондаренко редактор ленты
Військовий США

Россия продолжает использовать бывших американских военных для распространения дезинформации об Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Да, бывший американский офицер Дэвид Пейн много лет сотрудничает с Кремлем. И теперь во время полномасштабной войны России против Украины этот так называемый эксперт распространял в иностранных СМИ тезисы о том, что: “Запад должен прекратить поставки оружия в Украину, чтобы не провоцировать Россию на еще большую агрессию” и “Украина должна отдать России Крым и Донбасс, чтобы избежать Третьей мировой войны”.

Дэвид Пейн также рассказал, что НАТО может исключить из альянса Латвию, Литву и Эстонию.

– Все эти заявления не имеют ничего общего с реальностью. Кремль годами выстраивал свою пропагандистскую кампанию для дискредитации цивилизованного мира, прибегая к подкупу и вербовке даже западных чиновников, — отмечают в СНБО.

Поэтому Центр противодействия дезинформации призывает общество с осторожностью относиться к информации и тщательно проверять источники этой информации.

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Фото: Depositphotos

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