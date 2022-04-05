Россия продолжает использовать бывших американских военных для распространения дезинформации об Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Да, бывший американский офицер Дэвид Пейн много лет сотрудничает с Кремлем. И теперь во время полномасштабной войны России против Украины этот так называемый эксперт распространял в иностранных СМИ тезисы о том, что: “Запад должен прекратить поставки оружия в Украину, чтобы не провоцировать Россию на еще большую агрессию” и “Украина должна отдать России Крым и Донбасс, чтобы избежать Третьей мировой войны”.

Дэвид Пейн также рассказал, что НАТО может исключить из альянса Латвию, Литву и Эстонию.

– Все эти заявления не имеют ничего общего с реальностью. Кремль годами выстраивал свою пропагандистскую кампанию для дискредитации цивилизованного мира, прибегая к подкупу и вербовке даже западных чиновников, — отмечают в СНБО.

Поэтому Центр противодействия дезинформации призывает общество с осторожностью относиться к информации и тщательно проверять источники этой информации.